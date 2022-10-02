Абсолютно уверен в том, что главным условием любой победы является ответственность. Каждого на своем месте и каждого перед всеми.

Ответственность воина – воевать. Ответственность командира – отдавать адекватные приказы и быть вместе с воинами.

Ответственность военкома – обеспечивать не цифру призыва, а качество мобилизованных. Цифра ничего не решает в бою, решает обученность, оснащение и моральный дух.

Ответственность политика – думать, прежде, чем делать публичные заявления.

Ответственность стратега – знать, что количество мобилизованных людей соответствует количеству обмундирования, оружия, транспорта, медикаментов и служб обеспечения.

Ответственность СМИ – давать объективную и проверенную информацию.

Пример ответственности должно показывать государство. И тогда его представителям не придется исправлять ситуацию, вылавливать на границах и оправдываться за недодумавших.

Тогда и только тогда справедливым будет требование об ответственности граждан – каждого на своем месте делать все, что возможно для помощи тем, кто на передовой. Быть тем самым подростком у станка времен Великой Отечественной и женщиной на колхозных полях.

Впрочем, ситуация такова, что ждать, пока созреет ответственность у тех, кто в принципе к ней не годен, имеет категорию Д по совести и уму в любое мирное и военное время – некогда.

Потому что мужья, сыновья, братья, отцы, друзья, коллеги – уже там. И уже не только профессиональные военные.

И помощь им заключается в том, чтобы каждый на своем месте честно делал то, что должен делать.

Учитель – учить, врач – лечить, инженер – создавать, музыкант – играть, ученый – мыслить.

Тот, кто шьет форму, должен шить ее качественно. Тот, кто готовит продовольствие, готовить его для своих, а не для галочки в отчет государству. Инструктор должен убедиться, что новобранец обучен, а строитель в том, что он строит не квадратные метры, а дом.

Работать, жить и делать для людей, а что пошло не так с системой, мы разберемся по ходу.

За последние годы нас очень научили уважать KPI. Настолько, что можно услышать в торжественных отчетах об успехах в производительности доярок о надоях, несовместимых с жизнью коровы.

Отчеты о порывах, единстве, патриотизме, несовместимые с жизнью людей, сегодня тоже популярный жанр.

И для любящих призывать, обвинять, выражать – для всех любителей восклицательных знаков, предлагаю практически упражнение по их расстановке:

Тот, кто высказывается в публичном пространстве, не думая о последствиях – работает против победы.

Тот, кто считает людей по головам – работает против победы.

Тот, кто не обеспечивает армию – работает против победы.

Тот, кто не обеспечивает семьи, оставшиеся без главы – точно не за.

Кто не объясняет ничего людям – против.

Кто позволяет себе хамить – против.

Кто сеет гражданскую вражду – не поддерживает наших в бою.

Для победы работает бухгалтер, который не допускает ошибок, водитель, который следит за своим автобусом, водопроводчик, который содержит систему в порядке, преподаватель, который учит студентов, руководитель, который обеспечивает работой и служащий, который ее добросовестно выполняет. Рабочий на заводе, фермер, продавец, программист, проводница, повар, строитель, режиссер, шахтер, геолог, – продолжите сами список людей, важных в мирной жизни – мы все должны делать всё, что от нас зависит для победы. С ответственностью за страну и за людей.

Мы можем сделать себя сильнее только сами. И основа этой силы – ответственность каждого перед каждым. И перед собой. И перед тем парнем, который мобилизован.