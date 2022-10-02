Скачок цен на армейскую экипировку проверяют в Красноярске

В мэрия Красноярска обратили внимание на рост цен на армейскую экипировку с момента объявления частичной мобилизации в России. Власти предупредили производителей и продавцов о недопустимости необоснованного повышения стоимости товара, ситуацию также проверят ФАС.

Письма с предупреждением о недопустимости необоснованного повышения стоимости армейской амуниции направлены в 48 организаций, занимающихся реализаций такого товара в Красноярске, сообщает Telegram городской администрации.

Кроме того, сотрудники мэрии провели с представителями организаций телефонные переговоры.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что проверят обоснованность роста цен на армейскую экипировку и сопутствующие товары. ФАС запросила у компаний данные о динамике отпускных и закупочных цен за август-сентябрь с пояснениями.

«Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и других предметах, которые сейчас закупают на фоне мобилизации», — пояснили в Telegram мэрии Красноярска.

Напомним, что на сессии новосибирского горсовета 28 сентября депутаты предложили выделять бюджетные средства на снаряжение мобилизованных граждан. Мэр Анатолий Локоть эту инициативу не поддержал, отметив, что такие вопросы находятся в компетенции Минобороны страны, а местные власти должны помогать тем, кто находится в тылу. В частности, семьям призывников.