Полпред президента в СФО проверил лагерь призывников в Омской области, где выступила группа «Любэ»

В Омской области для мобилизованных жителей прошли торжественные мероприятия, посвящённые вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На празднике 1 октября, в рамках которого выступила известная российская группа «Любэ», побывал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Полпред президента в СФО также проверил условия содержания мобилизованных граждан в Омской области вместе с губернатором региона Александром Бурковым. В надзорных мероприятиях также принял участие глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Руководители обсудили актуальные вопросы проведения частичной мобилизации.

«Мир сегодня стремительно меняется. Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину от тех, кто веками чинит против России козни, кто методично пытается изменить национальный код, кто прививает чуждые нам ценности. Вчера произошли исторические события — в родную гавань вернулись наши братья. Президент России называет сибиряков «золотым фондом», — мы живём в суровых условиях, и не привыкли вставать на колени. Я желаю всем вам вернуться здоровыми, сильными победителями!», — цитирует Анатолия Серышева информационный центр СФО.

Торжественное мероприятие прошло на территории 14-го военного городка. В нём приняли участие добровольцы и призванные по частичной мобилизации, которые проходят строевую подготовку и боевое слаживание на территории 242-го учебного центра ВДВ и Омского автобронетанкового инженерного института. Зрителями концерта также стали бойцы регионального управления Росгвардии и представители ветеранских организаций.

Кроме концерта группы «Любэ», на площадке работала полевая кухня, был установлен видеоэкран с трансляцией мероприятия. Напомним, что музыкальный коллектив должен был выступить в Омской области в связи с юбилеем региона, однако эти празднования были отменены в том числе из-за проведения частичной мобилизации.

В рамках визита в Омскую область Анатолий Серышев также принял участие в открытии многофункционального спорткомплекса «G-Drive Арена». Планируется, что этот объект станет домашней площадкой омского хоккейного клуба «Авангард» и представляющей регион молодёжной команды «Омские Ястребы».

Ранее сообщалось о том, что условия содержания мобилизованных в Новосибирске 1 октября проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и сотрудники мэрии Красноярска.