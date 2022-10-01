В Новосибирске вновь оцеплена площадь перед Оперным театром

В Новосибирске на площади Ленина вновь выстроились автомобили полиции. А подходы к скульптурной группе напротив НОВАТа огорожены заборами.

Как сообщили «Континенту Сибирь» очевидцы, органы правопорядка в Новосибирске вновь предприняли превентивные меры и огородили площадь перед Новосибирским театром оперы и балета заборчиками, которые препятствуют пешеходам пройти к памятникам. Также на площади Ленина припаркованы автомобили полиции и скорая помощь. Рядом с площадью замечены и машины ГИБДД.

Напомним, в прошлую субботу 24 сентября также силовыми структурами сначала была оцеплена площадь Ленина. Затем к скверу перед НОВАТом подтянулись молодые люди и запели песню «Солнечный круг», которая ассоциируется с мирным небом над головой. Потом участники перформанса встали в круг и водили хоровод на широких ступенях театра. На требования полиции разойтись, люди не реагировали. Ближе к вечеру стало известно о задержании более десятка человек. Позже «Коалиция Новосибирск 2020» сообщила, что ей известно о 54 задержанных.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 23 сентября министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации в стране. В ведомстве перечислили военно-учетные специальности, которым будет отдан приоритет при призыве граждан, а также уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию населения.