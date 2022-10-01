Под санкции США попали сенаторы от Новосибирской области

США ввели персональные санкции против членов Совета Федерации Федерального собрания РФ от Новосибирской области Александра Карелина и Владимира Городецкого.

В США опубликовали новый санкционный список после вступления в Россию 4 новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Среди попавших под американские санкции – Александр Карелин и Владимир Городецкий. Оба сенатора ранее вошли в санкционный список Евросоюза.

Напомним, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий занимает должность первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Александр Карелин — член Комитета Совета Федерации по международным делам.

Под новые санкции в том числе попали члены семей премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Также в черный список внесены следующие юрлица:

ООО «Валтекс-НТ»;

ООО «Новострим»;

ОАО «Радиоавионика»;

ООО «Маркус»;

ОАО «Светлогорскхимволокно»;

«Ротек-Элпром»;

АО «НТЦ радиоэлектронной борьбы»;

Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг);

Taco LLC (Армения);

ЗАО «НТЦ Модуль».

На этой неделе Александр Карелин прокомментировал «Континенту Сибирь» историю с новосибирским музыкантом, угодившим под мобилизацию.