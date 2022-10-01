Под санкции США попали сенаторы от Новосибирской области

Жанна Гладкова
 
Под санкции США попали сенаторы от Новосибирской области
Фото из архива "Континента Сибирь"

США ввели персональные санкции против членов Совета Федерации Федерального собрания РФ от Новосибирской области Александра Карелина и Владимира Городецкого.

В США опубликовали новый санкционный список после вступления в Россию 4 новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Среди попавших под американские санкции – Александр Карелин и Владимир Городецкий. Оба сенатора ранее вошли в санкционный список Евросоюза.

Напомним, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий занимает должность первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Александр Карелин — член Комитета Совета Федерации по международным делам.

Под новые санкции в том числе попали члены семей премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Также в черный список внесены следующие юрлица:

  • ООО «Валтекс-НТ»;
  • ООО «Новострим»;
  • ОАО «Радиоавионика»;
  • ООО «Маркус»;
  • ОАО «Светлогорскхимволокно»;
  • «Ротек-Элпром»;
  • АО «НТЦ радиоэлектронной борьбы»;
  • Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг);
  • Taco LLC (Армения);
  • ЗАО «НТЦ Модуль».

На этой неделе Александр Карелин прокомментировал «Континенту Сибирь» историю с новосибирским музыкантом, угодившим под мобилизацию.

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