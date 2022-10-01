Новосибирский областной суд 30 сентября оставил в силе приговор – три года колонии общего режима – экс-директору НИИ туберкулеза Владимиру Краснову.

Защита бывшего директора новосибирского НИИ туберкулёза Владимира Краснова, осуждённого в конце июля этого года за превышение должностных полномочий при проведении госзакупок на три года колонии, не сумела отстоять пересмотр приговора. По апелляционной жалобе защитника суд сократил с 2,5 до 2-х лет только запрет Владимиру Краснову занимать должности в госорганах.

Приговор экс-директору ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза Минздрава России» Владимиру Краснову был вынесен 29 июля по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Учёному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Владимир Краснов также был лишён права занимать административные должности в течение 2,5 лет.

Напомним, по данным следствия, с 2011 по 2019 год Краснов, будучи директором медучреждения, создал условия для выигрыша ООО «Лимекс» в конкурсе на право поставок медицинских товаров и изделий, заключив неконкурентное соглашение между учреждением и коммерческой организацией. Это привело к убыткам для научного института на сумму более 124 млн руб.

В отношении Владимира Краснова рассматривается ещё одно уголовное дело по части 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») – за растрату средств на сумму более 1,6 млн руб. Дело было заведено в июле 2021 года. По нему вынесли приговор бывшему главбуху НИИ Елене Гузиенко, ей назначено наказание в виде условного срока заключения на 2,5 года.