В России отменили мораторий на банкротства и взыскания

Как сообщает ТАСС, правительство РФ решило не продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве, но готово обсуждать с профильными ведомствами исключения в случае необходимости.

В России сегодня, 1 октября, завершается действие моратория на банкротства и взыскания.

Мораторий был введен в марте этого года из-за антироссийских санкций сроком на шесть месяцев. Возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было заморожено. Такое решение правительства РФ было обусловлено необходимостью не допустить необоснованных банкротств должников, столкнувшихся с трудностями в своей работе. Предполагалось, что эта мера даст предпринимателям время, чтобы перестроить свои бизнес-процессы с учетом существенно изменившейся экономической ситуации – найти новых поставщиков и покупателей, выстроить новую логистику. Для физических лиц мораторий на банкротство, в сочетании с кредитными каникулами, должен был стать защитой в случае временного снижения доходов и гарантировать сохранение имущества.

Это был уже второй мораторий на банкротство за последние два года. Первый – в связи с пандемией коронавируса — действовал с 06.04.2020 до 07.01.2021 года.

Напомним, в августе АО «Альфа-банк» обратилось в арбитражный суд с требованием признать несостоятельными семь новосибирских компаний. Сумма исковых требований к каждому ответчику превышает 1,9 млрд рублей. Теперь у этого дела есть перспективы в суде.

По делу, возбужденному до объявления моратория, в августе этого года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» («НПЗ Барабинскийй). На предприятии открыто конкурсное производство.