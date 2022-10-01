Президент РФ подписал указ о призыве в ноябре-декабре 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и увольнении солдат-срочников.

С 1 января по 31 декабря 2022 года по указу президента на срочную военную службу будут призваны граждане РФ от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Всего планируется направить в войска 120 тысяч человек. Ранее шла речь о призыве с 1 октября этого года.

Увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек, начнется с 1 октября 2022 года.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что 16 из 54 мобилизованных мужчин из Доволенского района Новосибирской области возвратили домой по различным причинам. С 21 сентября из Новосибирской области для участия в спецоперации по освобождению Донбасса отправились более 2000 человек, как добровольцы, так и попавшие под частичную мобилизацию