Экс-чиновникам минприроды Новосибирской области назначили штрафы за крупные взятки

Приговор по уголовному делу о взятках вынесли бывшим начальнику и инженеру отдела лесных отношений по Ордынскому району министерства природных ресурсов и окружающей среды Новосибирской области. Им назначены штрафы в размере 9,5 и 12,5 миллионов рублей.

Экс-чиновники обвиняются в получении и даче взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст.291 УК РФ), сообщает прокуратура Новосибирской области 30 сентября.

По данным суда, фигуранты уголовного дела получили несколько крупных взяток на общую сумму более 1,1 млн руб., предоставляя преференции определённым юридическим лицам.

«Бывшие чиновники обеспечивали им победы в аукционах на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, отводили лесные насаждения лучшего качества и в удобных для предпринимательской деятельности местах, а также осуществляли общее покровительство», — пояснили в областной прокуратуре.

Кроме того, один из подсудимых передал другому 100 тыс. руб. за попустительство по службе.

Свою вину подсудимые не признали.

Бывшему начальнику отдела назначен штраф 9,5 млн руб., а бывшему инженеру ведомства – штраф 15,5 млн руб. В счёт уплаты взысканий у них изъяли деньги и имущество на сумму более 7,5 млн руб. Экс-сотрудникам минприроды также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение девяти лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, что в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, похитившего более 60 млн руб. при выполнении госзаказа.