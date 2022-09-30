Детям-сиротам из ДНР и ЛНР найдут новых родителей в Новосибирске

Оставшимся без попечения родителей детям из Донецкой и Луганской народных республик подберут замещающие семьи в Новосибирске. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами в пятницу.

Устройству детей из ДНР и ЛНР в семьи новосибирцев будет содействовать мэрия города, сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции.

«Наша задача – оказать полное содействие в семейном устройстве детей-сирот из ДНР и ЛНР, которые уже прибыли в Россию. Необходимо разместить ребятишек в хороших условиях на территории нашего города, подобрать им замещающие семьи. Это главное условие», – подчеркнул мэр.

Все дети — из многодетных семей, отметила на пресс-конференции начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Поэтому в одну замещающую семью нужно устроить всех братьев и сестёр, а это четыре-пять детей разного возраста. При этом необходимо им обеспечить комфортное проживание на достаточной жилой площади.

«Нам предстоит тесное взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области, с департаментом образования мэрии, потому что дети должны быть устроены в дошкольные учреждения, школы, обеспечены всем необходимым – и для быта, и для учебы», – отметила Ольга Незамаева.

По словам руководителя департамента, уже практически подобраны четыре семьи из Новосибирска и одна – из района области.

Будущим приёмным родителям предстоит получить одобрение вышестоящих инстанций, оформить документы и пройти необходимое обучение. Они также подготовят видеовизитки и познакомятся с детьми в рамках телемоста. В случае взаимного согласия юные жители ДНР и ЛНР станут новыми членами семей новосибирцев.

Напомним, что в июне прибывшим в Новосибирск жителям ЛНР и ДНР вручили российские паспорта.