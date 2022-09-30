Срок сдачи парка возле нового ЛДС в Новосибирске вновь перенесли

Парк на территории строящейся ледовой арены на левом берегу Новосибирска планируется открыть к зиме, рассказал мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами 30 сентября. Ранее заявлялось, что новая зона отдыха будет готова в октябре.

Парк возле нового ледового дворца в Новосибирске откроют до конца текущего года, рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе «часа прессы» в пятницу. Он уточнил, что работы завершатся к зиме.

Ранее новосибирские власти сообщали, что парк будет готов в октябре, однако в 2021 году подрядчик – ООО «Премиумстрой» — заявил о досрочном завершении работ – летом 2022 года. На сегодняшний день объект всё ещё благоустраивается.

«Сроки работ, как я уже сказал, — конец октября. Другое дело, что подрядчик давал обещание закончить работы досрочно, но у него не получилось. Он объясняет это разными причинами, в том числе санкционными действиями. Но в этом году парк, безусловно, будет введён. Уже зимой мы сможем воспользоваться этой зоной отдыха, покататься на лыжах и, я надеюсь, там будет установлена ёлка, как мы задумывали», — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу.

Напомним, что, согласно проекту, планируется благоустроить территорию площадью 15,5 гектаров, при этом площадь озеленения составит 12 гектаров. Контракт на проведение работ заключён на сумму 442 млн руб. Благоустройство участка стартовало в начале прошлого года.

Неоднократно сдвигался и срок сдачи новой ледовой арены. Сейчас это событие назначено на 1 ноября. Увеличилась и стоимость объекта – на 1,4 млрд руб. На данный момент она составляет 14,4 млрд руб.