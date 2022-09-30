УК «Кузбассразрезуголь» стала призером Всероссийского турнира

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) стало призером Всероссийского интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность». Представитель организации выбран одним из лучших профессионалов в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Участие во Всероссийском интеллектуальном турнире «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда» принял 3 291 специалист из более чем 80-ти регионов страны. По результатам двух заочных этапов конкурсное жюри определило 10 финалистов, которые прошли на заключительный этап турнира в Сочи. Практический этап соревнований состоялся в рамках Всероссийской недели охраны труда – 2022.

Как сообщает пресс-служба АО «УК «Кузбассразрезуголь», 10 конкурсантов прошли пять финальных заданий, где представляли свои профессиональные достижения, демонстрировали навыки оказания первой помощи в результате несчастного случая на производстве и другое.

По итогам практического этапа соревнований ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности Кедровского угольного разреза Юлия Сергеева заняла 3-е место Всероссийского турнира.

«Наша компания впервые участвует в турнире «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда», и высокий результат, который показала Юлия Сергеева, еще раз подтверждает тот факт, что на наших предприятиях работают ответственные, активные, грамотные и постоянно развивающиеся в профессиональном плане специалисты», – отметил начальник департамента охраны труда и промышленной безопасности АО «УК «Кузбассразрезуголь» Вячеслав Леонов.

Всероссийский интеллектуальный турнир «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере охраны труда» организован при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ, его инициатором выступило министерство труда и занятости населения Кемеровской области.

Цель турнира — популяризация темы охраны труда, а также обмен опытом и знаниями по вопросам комплексной безопасности на предприятиях различных сфер экономической деятельности.

Известно, что кроме представителя АО «УК «Кузбассразрезуголь», в десятку финалистов турнира вошли, в частности, специалисты ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева», кемеровское АО «Сибэр» и АО «Дорожная служба Иркутской области».

Напомним, в начале текущего года АО «УК «Кузбассразрезуголь» победило в экологическом конкурсе «Зеленый вектор». Предприятие стало лидером в номинации «Лучшее предприятие, внедрившее практику развития «зелёных» навыков».