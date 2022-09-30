Новосибирцы этим летом стали чаще отдыхать в Шерегеше и Горном Алтае

МТС оценила с помощью геоаналитической платформы GeoEffect, куда новосибирцы ездили отдыхать в период c июня по август. Жители Новосибирска этим летом стали чаще выбирать активный отдых в соседних регионах Сибири.

Платформа GeoEffect от МТС дает возможность принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей. Это первое в России «коробочное» решение, которое позволяет пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики.

Итогом летнего сезона стало то, что число новосибирцев на курорте Шерегеш по сравнению с прошлым годом выросло на четверть. Это можно объяснить увеличением транспортной доступности курорта. Это можно объяснить спросом на туры неподалеку и увеличением частоты рейсов в Новосибирск из аэропорта Новокузнецка, ближайшего к курорту.

По данным Big Data МТС, новосибирцы в Шерегеше наиболее активно посещали новый и самый большой за Уралом верёвочный парк и экотропы, а также предпочитали прогулки на лошадях, прокат горных велосипедов и другие виды активного отдыха.

Аналитики отметили также повышение интереса новосибирцев к Горному Алтаю – традиционно активный турпоток в Республику из Новосибирска вырос еще на 22 процента в связи с общим трендом роста популярности внутреннего туризма. Топовыми местами паломничества новосибирцев на «русский Тибет» стали Телецкое озеро и склоны Белухи – королевы гор Алтая.

Также местом притяжения ожидаемо стали пригороды Новосибирска и ближние к нему районы области — этим летом на 18% больше отдыхающих горожан предпочли проводить отдых на дачах и в загородных домах в Рыбачьем, Голубом заливе, Криводановке, Морском, Дубровино, Ересной и Завьялово.