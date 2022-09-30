«Драки, антисанитария и киоски под окнами»: жители новосибирского микрорайона Хилокский обратились за защитой к прокурору

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Президент России представил кандидатуру на пост прокурора Новосибирской области
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Суд в Новосибирске оставил под домашним арестом экс-главу регионального управления Росздравнадзора
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Перед судом в Новосибирске предстанет директор предприятия, похитивший более 60 млн рублей при выполнении госзаказа
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В Новосибирске арестовали организатора поджогов военкоматов
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Директору новосибирской мостостроительной компании вынесли приговор за невыплату зарплаты сотрудникам
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Новосибирские аграрии получат дополнительные 138 миллионов рублей из федерального бюджета
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В Новосибирской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за «ковида»
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В новосибирском НИИТО провели уникальную операцию по установке 3D-протеза плечевого сустава
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30 тыс. рублей штрафа назначили новосибирцу за лжеминирование дома
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Бердские депутаты ушли с сессии в знак протеста
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Экс-глава фонда капремонта стала фигурантом уголовных дел после обрушения жилого дома в Омске
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В Алтайском крае назвали предполагаемый срок выполнения плана по частичной мобилизации
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Птицефабрику в Новосибирской области обвинили в нанесении ущерба на полмиллиарда рублей
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Депутаты новосибирского Заксобрания предложили запретить продавать «энергетики» детям
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В Заксобрании Новосибирской области вручили удостоверения двум новым депутатам
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Спикер новосибирского Заксобрания прокомментировал рапорт депутата о добровольной отправке на спецоперацию
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Акционер новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» выплатил долги по зарплате
CEO HR-агентства HuntX, консультант в области подбора и адаптации персонала
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск»
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
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