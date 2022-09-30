Президент России представил кандидатуру на пост прокурора Новосибирской области

Федеральные власти назвали кандидата на пост прокурора Новосибирской области. Им может стать Александр Бучман. Кандидатуру на должность главы регионального ведомства представил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале член Совета Федерации РФ от Красноярского края Андрей Клишас. По данным сенатора РФ, кроме Новосибирской области, президент России Владимир Путин предложил кандидатуры на должности прокуроров иных субъектов РФ.

«3 октября 2022 года пройдет совместное заседание комитетов СФ, на котором будут рассмотрены представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должность военного прокурора и на должности прокуроров субъектов. Информация о результатах рассмотрения будет оглашена на заседании СФ 4 октября», — указано в сообщении.

По информации сенатора, на заседании комитетов специалисты рассмотрят кандидатуры на должности военного прокурора Западного военного округа, прокурора Чукотского автономного округа, Республики Мордовия, Ставропольского края и Новосибирской области.

Кандидатом на пост новосибирского ведомства стал Александр Бучман. В настоящее время он занимает пост прокурора Амурской области. Стоит отметить, что о возможном назначении Александра Бучмана на пост прокурора Новосибирской области сообщалось в отдельных телеграм-каналах еще в июле.

Как сообщается на сайте прокуратуры Амурской области, Александр Бучман работает в органах прокуратуры с 2005 года. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Дзержинского района Оренбурга, старшего помощника прокурора Оренбурга, заместителя прокурора Промышленного района Оренбурга, заместителя прокурора Оренбурга.

С октября 2013 года работал в должности Светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области, позже — первого заместителя прокурора Краснодарского края. Бучман возглавил прокуратуру Амурской области в 2020 году.

Напомним, ранее должность прокурора Новосибирской области с 2019 года занимал Яков Хорошев. Он подал в отставку в августе 2022 года.