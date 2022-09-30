Суд в Новосибирске оставил под домашним арестом экс-главу регионального управления Росздравнадзора

Центральный районный суд Новосибирска продлил домашний арест бывшему руководителю территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Елене Хрусталёвой до 1 декабря.

О продлении домашнего ареста экс-главе новосибирского управления Росздравнадзора «Континенту Сибирь» сообщили в Центральном районном суде 30 сентября.

«Ходатайство о продлении домашнего ареста Елене Хрусталёвой рассматривалось, оно удовлетворено», — рассказали в суде.

Кроме того, изменена мера пресечения бывшему начальнику финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Росздравнадзора по Новосибирской области Александру Махнёву. Он отправлен в СИЗО до 1 декабря.

Бывших сотрудников ведомства задержали в начале августа. Они были отправлены под домашний арест. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, чиновников подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Махнёву также вменяется подделка документов (ст. 327 УК РФ), а именно – диплома о высшем образовании.

Напомним, что в конце сентября в Новосибирской области задержали и заключили под стражу депутата регионального Заксобрания Владимира Лаптева.