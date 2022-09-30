Перед судом в Новосибирске предстанет директор предприятия, похитивший более 60 млн рублей при выполнении госзаказа

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Абсолют», обвиняемого в мошенничестве на сумму более 62 миллионов рублей. По версии следствия, он завысил затраты на выполнение работ по муниципальному заказу.

Обвинительное заключение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) руководителю организации утвердила прокуратура Чановского района Новосибирской области, сообщили в региональном надзорном ведомстве 30 сентября.

По версии следствия, правонарушение совершено в 2018 году, когда компания выполняла работы по реконструкции здания насосно-фильтровальной станции в посёлке Новояркуль Чановского района Новосибирской области по муниципальному контракту.

«Обвиняемый злоупотребил доверием заказчика, завысил объём выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешёвое, в результате чего получил денежные средства в сумме более 62 миллионов рублей, которые похитил», — сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что вину в совершении преступления директор предприятия признал.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, что в сентябре в Новосибирской области также было вынесено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора авторемонтного предприятия за мошенничество с госконтрактом на сумму более 90 тыс. руб.