С 21 сентября 2022 года в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу. Основания для отсрочки перечислены в статье 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Лицам, имеющим статус ИП, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации не предоставляется. Что делать индивидуальным предпринимателям в этой ситуации – в моей авторской колонке.

ИП, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, а значит, на них распространяется запрет на ведение предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц (п. 7 ст. 10 ФЗ «О статусе военнослужащих»). Единственная мера ответственности за нарушение этого запрета – увольнение с военной службы. Тем не менее, надеемся, что в ближайшее время будут внесены поправки, которые позволят вести бизнес мобилизованным ИП.

Если мобилизованный гражданин не может или не хочет закрывать ИП, то он должен продолжать уплачивать налоги и представлять отчетность. Оснований для отсрочки или рассрочки, среди предусмотренных п.2. ст.64 Налогового кодекса РФ, нет. Необходимо, чтобы правительство РФ, так же как в пандемию, предоставило право на отсрочку (рассрочку) от уплаты налогов мобилизованным ИП по тем же правилам, как и при стихийных бедствиях и иных обстоятельствах непреодолимой силы, а при них проценты не начисляются. При нарушении налоговых обязательств ИП может ссылаться на отсутствие вины (перечень обстоятельств исключающим вину в соответствии со ст. 111 Налогового кодекса является открытым).

Мобилизованный ИП может не уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Для освобождения от взносов потребуется предоставить в налоговый орган заявление и подтверждающие документы, что деятельность фактически не велась (повестка, справка из военкомата и др.). Однако если фактически деятельность велась, например, через доверенное лицо, то освобождение от уплаты страховых взносов не предоставят.

Кредитные каникулы для мобилизованных ИП не предусмотрены. В настоящее время в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации а также лиц, находящихся у них на иждивении, Госдумой принят и направлен в Совет Федерации законопроект. Документ закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий срок военной службы, или уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Также предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, в случае гибели военнослужащего при прохождении им военной службы или его смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Однако этот законопроект не распространяется на кредиты, полученные ИП на ведение предпринимательской деятельности.

Исполнение договорных обязательств в период мобилизации. Можно ли отнести мобилизацию к форс-мажору — вопрос спорный. В начале пандемии и при введении санкций вопрос о форс-мажоре также активно обсуждался, по мобилизации практики пока нет. Но в любом случае ИП необходимо уведомить контрагентов о невозможности исполнения своих договорных обязательств в связи с мобилизацией. Это обязательное условие при желании избежать ответственность со ссылкой на непреодолимые обстоятельства. Тем ИП, которые могут быть призваны, рекомендуем предусмотреть в договоре возможность одностороннего расторжения договора в случае мобилизации.

Если у ИП есть сотрудники, то в случае мобилизации ИП их лучше всего уволить по соглашению сторон. Специального основания для увольнения сотрудников трудовым законодательством пока не предусмотрено.

Для руководителей компаний и собственников бизнеса так же, как и для ИП, не предусмотрена специальная отсрочка от мобилизации. Забронировать указанных граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации в рамках действующего законодательства также не получится. Новосибирское областное отделение “ОПОРА РОССИИ” разработало ряд мер по поддержки бизнеса в период мобилизации и нацелено обсудить их с правительством Новосибирской области. В ближайшее время новосибирские «опоровцы» планируют отрыть горячую линию по вопросам частичной мобилизации, в рамках которой предприниматели смогут получить информационную, юридическую и психологическую поддержку.