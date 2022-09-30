В Новосибирске арестовали организатора поджогов военкоматов

Сотрудники новосибирского управления ФСБ России задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в организации поджогов военкоматов на территории региона. По версии правоохранителей, он действовал по заказу иностранных заказчиков.

На мужчину, задержанного по подозрению в организации поджогов военкоматов, заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на организацию совершения террористического акта), сообщает Telegram-канал регионального правительства со ссылкой на УФСБ России по Новосибирской области 30 сентября.

Молодому человеку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

По данным правоохранителей, мужчина 1999 года рождения подыскивал исполнителей для совершения поджогов военных комиссариатов в Новосибирской области «по заданию иностранных заказчиков».

«Поджоги предполагалось совершить с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в Новосибирске пресекли попытку поджога военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам. В окна здания были брошены бутылки с зажигательной смесью, возгорание оперативно ликвидировали, а подозреваемого в правонарушении задержали.