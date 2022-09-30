Директору новосибирской мостостроительной компании вынесли приговор за невыплату зарплаты сотрудникам

Юлия Моисеева
 
суд
Фото Михаила Перикова

Суд вынес приговор директору новосибирского ООО «Мостостроительная компания «Сибирь» за невыплату заработной платы сотрудникам на общую сумму более четырёх миллионов рублей. С учётом устранения нарушения ему назначен штраф.

Железнодорожный суд Новосибирска приговорил директора ООО «Мостостроительная компания «Сибирь» к штрафу 100 тыс. руб. по ч.2 ст.145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 30 сентября.

Приговор в законную силу не вступил.

Как рассказали в надзорном ведомстве, с июля 2021 года по март 2022 года подсудимый не выплатил зарплату 30 работникам своего предприятия, общая сумма его задолженности превысила 4 млн руб.

Мужчина признал свою вину и принял меры к погашению задолженности.

Напомним, что обвинительное заключение в отношении директора компании прокуратура вынесла в июле.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК», ООО «Мостостроительная компания «Сибирь» зарегистрировано в Новосибирске в 2016 году. Её генеральным директором является Андрей Никитин. Компания специализируется на строительстве мостов и тоннелей.

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