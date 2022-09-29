Новосибирские аграрии получат дополнительные 138 миллионов рублей из федерального бюджета

Юлия Моисеева
 
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Фото из архива "КС"

Сельхозпроизводителям Новосибирской области будет направлено дополнительно 138,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти средства поступят на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

О дополнительных федеральных отчислениях сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова 29 сентября.

Отмечается, что из областного бюджета к этой сумме будет добавлено 2,8 млн руб.

Всего в текущем году дополнительные федеральные средства новосибирским аграриям направят на сумму 279 млн руб. В плановом порядке в рамках текущей госпрограммы в регион с начала года поступило более 3,3 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. – средства областного бюджета. Отчисления предназначены для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ, агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельхозназначения, приобретение элитных и оригинальных семян, минеральных удобрений и средств защиты растений.

Федеральные средства на поддержку АПК также выделены Омской области. В регион направлено 154,6 млн руб. Эти деньги также предназначены на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Напомним, что в этом году власти Новосибирской области начали разрабатывать меры поддержки молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса. Выпускникам сельскохозяйственных вузов, работающим на селе, уже увеличены «подъёмные» выплаты до 200 тыс. руб.

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