Новосибирские аграрии получат дополнительные 138 миллионов рублей из федерального бюджета

Сельхозпроизводителям Новосибирской области будет направлено дополнительно 138,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти средства поступят на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

О дополнительных федеральных отчислениях сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова 29 сентября.

Отмечается, что из областного бюджета к этой сумме будет добавлено 2,8 млн руб.

Всего в текущем году дополнительные федеральные средства новосибирским аграриям направят на сумму 279 млн руб. В плановом порядке в рамках текущей госпрограммы в регион с начала года поступило более 3,3 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. – средства областного бюджета. Отчисления предназначены для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ, агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельхозназначения, приобретение элитных и оригинальных семян, минеральных удобрений и средств защиты растений.

Федеральные средства на поддержку АПК также выделены Омской области. В регион направлено 154,6 млн руб. Эти деньги также предназначены на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Напомним, что в этом году власти Новосибирской области начали разрабатывать меры поддержки молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса. Выпускникам сельскохозяйственных вузов, работающим на селе, уже увеличены «подъёмные» выплаты до 200 тыс. руб.