В Новосибирской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за «ковида»

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлён в Новосибирской области до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 29 сентября.

Постановление о продлении «коронавирусных» ограничений подписал в четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях режима повышенной готовности продлены в Новосибирской области по 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении регионального правительства в Telegram.

Напомним, что сейчас в Новосибирской области в качестве меры профилактики распространения коронавируса действует «рекомендательный» масочный режим. В августе на фоне очередной вспышки заболевания территориальное управление Роспотребнадзора предлагало вернуть ограничению обязательный характер. В это же время в Республике Алтай заставили носить маски представителей отдельных категорий жителей.