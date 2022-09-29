Депутаты Заксобрания ищут компромиссы с правительством

Депутаты Заксобрания Новосибирской области на 25-й сессии 29 сентября рассмотрели почти 40 вопросов, одобрили поправки в бюджет региона на 2022 год и еще раз обсудили болезненные вопросы, связанные со строительством школ и поликлиник по концессионным соглашениям.

Согласно поправкам в закон об областном бюджете на 2022 год, доходная часть областной казны утверждена в размере 252 млрд 602,9 млн рублей, расходы — 260 млрд 226,2 млн рублей. Дефицит бюджета — 7 млрд 623 млн рублей. Расходы увеличились по семи направлениям: удорожание строительства (951,7 млн рублей), госгарантии по оказанию бесплатной медицинской помощи (680 млн), обеспечение ремонта, благоустройства и оснащения социально-культурной сферы (666,8 млн), социальные расходы, включая выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию и обеспечение жильем детей-сирот (625 млн), поддержка ЖКХ (608 млн), работоспособность информационных систем и обеспечение безопасности региона и дорожный фонд.

Председатель комитета Заксобрания по бюджету Федор Николаев отметил, что это вторая в текущем году корректировка областного бюджета. Депутаты рассмотрели 130 поправок, в том числе касающиеся изменения объема средств на инфраструктурные проекты, на уточнение средств федерального бюджета, а также на реализацию предложений депутатов по наказам избирателей. «Депутаты рекомендовали правительству региона в будущем предусмотреть отдельное приложение к проекту закона с указанием объектов, реализуемых в Новосибирской области с использованием механизмов государственно-частного партнерства и концессий. А также увеличить финансирование мероприятий по текущему ремонту школ», — рассказал Федор Николаев.

Информационный час правительства Новосибирской области на 25-й сессии Заксобрания был посвящен промежуточным итогам реализации соглашений государственно-частного партнерства (концессий). Докладывал министр экономического развития Лев Решетников. По его словам, параметры только одной концессии на текущий момент остались без изменения — это строительство четвертого моста. Завершить строительство планируют до конца 2023 года. Готовность объекта — более 55%. К сожалению, о других проектах такого сказать нельзя. Проект строительства семи поликлиник претерпел изменения как в физическом, так и в финансовом отношении. Выросла общая площадь объектов с 72 тыс. кв. м до 88 тыс. Был продлен период проектирования и строительства до 2024 года. Это связано с изменениями в проектно-сметной документации и изменениями ключевой процентной ставки. Капитальные затраты по итогам госэкспертизы на строительство поликлиник выросли с 7,8 млрд (в 2018 году) до 19,5 млрд рублей. Увеличение произошло за счет изменения цен на медоборудование. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, как рассказал Лев Решетников, привлекаются инфраструктурные бюджетные кредиты и льготное финансирование. За этот период инвестор вложил 774 млн рублей, а бюджет — 1,3 млрд рублей.

Срок строительства инфекционной больницы увеличился на 9 месяцев, ее планируют сдать осенью 2023 года. Сегодня инвестор уже вложил в ее строительство 2,3 рублей, бюджетные инвестиции составили 75 млн рублей. Шесть школ пока находятся в стадии проектирования, которая должна завершиться в IV квартале этого года. Так же как и поликлиника на ОбьГЭС.

В заключение министр экономразвития региона предложил создать две рабочие группы — по медоснащению и по стоимости объектов. «На мой взгляд, в текущей ситуации эти объекты нам нужно достроить», — такими словами завершил доклад Лев Решетников.

Депутаты задали министру вопросы, которые уже не раз поднимали на комитетах. Их беспокоили как рост стоимости, так и несоблюдение сроков строительства. Особенно это касалось концессии по строительству школ. Председатель Заксобрания Андрей Шимкив, понимая тревогу депутатов, сообщил, что «есть четкие договоренности, что если срок строительства школ будет просрочен хоть на день, значит, мы расторгаем концессию». Это подтвердил и первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков: «Мы видим, что инвестор сроки срывает, пока только одна из шести школ сдана в экспертизу. Я не имею права анонсировать, что будет в дальнейшем, но то, что сказал Андрей Иванович, так будет точно. Мы просто выкупим проекты, если там будут хорошие решения, и будем строить собственными силами».

Сессия вопросов и ответов по концессии удовлетворила депутатов не до конца, о чем они и сказали в своих выступлениях. Так, независимый депутат Вячеслав Илюхин отметил, что никто из депутатов не говорил, что поликлиники строить не надо. «Поликлиники нужно строить, но их нужно строить дешевле и качественнее. А нам пока называют сроки, в соблюдении которых ни у кого нет уверенности. Что за это будет концессионеру? Пока мы видим, что только сумму концессионеру увеличили в два раза. Нам говорят: не раскачивайте лодку. А я придерживаюсь той точки зрения, что любое неэффективное расходование средств должно пресекаться по законам военного времени», — отметил депутат.

Зампред комитета по строительству (фракция КПРФ) Вадим Агеенко еще раз подчеркнул, что депутаты не раз говорили, что нельзя одному инвестору, по сути, монополисту, доверять слишком много концессий. «Группа компаний «ВИС» слишком много на себя взяла финансовых обязательств — и мост, и поликлиники, и школы. А «переварить» их не может. Поэтому мне кажется, что правительству региона надо остановиться в «концессионном раже». Депутаты с 2015 года добивались, чтобы поликлиники на их округах включили в план строительства. И правительство было вынуждено эту задачу решать. Но что правительство выберет такой путь, никто не ожидал. Поэтому мы и предлагаем разработать новые подходы для строительства инфраструктурных объектов. Но к нам не прислушиваются», — посетовал Вадим Агеенко.

Вице-спикер Заксобрания (фракция «Единая Россия») Ирина Диденко считает, что в сложившейся ситуации для того, чтобы жители получили школы, поликлиники, чтобы был достроен мост, надо не бояться менять инструменты, если они оказываются неэффективными. Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов подчеркнул, что работа по совершенствованию механизма реализации концессий, строительства соцобъектов будет продолжаться. «Рабочая группа, созданная по этим вопросам, работает интенсивно, комитеты будут работать дальше. И все это должно привести к тому, что у нас будут и поликлиники, и школы, и другие объекты. Нужно сохранять конструктивный подход, чтобы мы смогли реализовать все наши планы», — сказал Андрей Панферов и добавил, что правительство не должно игнорировать предложения депутатов, потому что они делают все, чтобы диалог между депутатами и правительством был понятен избирателям, без эмоциональных заявлений.

В заключение обсуждения концессий Андрей Шимкив поблагодарил всех за сдержанный и конструктивный диалог. «Вопросы все живые. До бешеного скачка цен, который произошел в последние два года, механизм концессий был воспринят депутатами положительно. Но теперь работа будет продолжаться в новых условиях. И я уверен, что мы найдем компромисс и по удешевлению строительства, и по оборудованию. И всегда будем исходить из возможностей бюджета», — подчеркнул председатель Заксобрания Новосибирской области.