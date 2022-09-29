Проект комплексного развития территории курорта «Шерегеш» представили на всероссийском форуме

Девелопер «УГМК-Застройщик» представил планы по комплексному развитию территории горнолыжного курорта «Шерегеш» на X международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Соответствующий проект выставлен на стенде Кемеровской области, посвящённом достижениям и возможностям спортивной отрасли региона.

Площадь проекта комплексного развития территорий СТК «Шерегеш» составляет 427 Га, сообщили в пресс-службе УГМК.

По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, актуальность расширения инфраструктуры «Шерегеша» объясняется повышением интереса к курорту.

«За последние пять лет интерес к курорту сильно вырос, и текущих мест размещения уже не хватает. Есть необходимость в появлении новых гостиниц, апарт-комплексов с собственной инфраструктурой, современных подъемников и спусков, безопасных трасс, в том числе детских. Амбициозные задачи, поставленные перед нами как мастер-девелопером, в первую очередь, требуют высоких темпов строительства мест проживания», — отметил Евгений Мордовин.

По словам девелопера, основная цель проекта — в течение следующих 15 лет создать уникальную целостную экосистему для жизни, спорта и отдыха, которая сделает курорт точкой притяжения вне зависимости от времени года.

Комплексное развитие территории курорта «Шерегеш» в Таштагольском районе Кемеровской области, предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Согласно проекту, планируется построить 37 апарт-комплексов на 7,5 тыс. номеров в окружении развитой инфраструктуры, в том числе магазинов, ресторанов, термальных бассейнов и SPA-центров с банными комплексами.

В рамках проекта также планируется строительство и крытых надземных паркингов для резидентов и гостей курорта.

На сегодняшний день определено месторасположение большого термального комплекса, который разместится на площади 7,6 ГА. Анонсировать подробности его возведения, а также представить инвестора «УГМК-Застройщик» планирует в октябре.

Как отмечает девелопер, резиденты апартаментов также смогут получать дополнительный доход от 10% годовых (при 65 % загрузке в сезон). Для этого нужно передать апартаменты в управление сервисной компании, которая возьмёт на себя все заботы по контролю и организации самого процесса.

Первый этап реализации проекта предполагает возведение двух апарт-комплексов на 649 апартаментов площадью от 23 до 72 кв. м. На них предусмотрены индивидуальные террасы, где можно организовать lounge-зону или поставить новогоднюю ёлку с декором. Для удобного хранения сезонных и негабаритных вещей в апартаментах размещены локеры – индивидуальные кладовые, расположенные на первом этаже апарт-комплексов.

Покупателям предлагаются три формата отделки: white box, с чистовой отделкой и «юниты» − полностью благоустроенные пространства для жизни с меблировкой. В настоящее время 90% апартаментов в первых двух апарт-комплексах уже забронированы, при этом активно ведётся проектирование третьего и четвёртого апарт-комплексов на 678 апартаментов. Оставить заявку на их предварительную бронь можно уже сейчас в отделе продаж девелопера.

Здания в стиле шале будут объединены стилобатом, на котором появится открытый бассейн и SPA-центр с различными видами саун и зонами workout. В одном из апарт-комплексов расположится первый в «Шерегеше» пятизвёздочный отель на 211 номеров. Им будет управлять сам девелопер, у которого уже есть соответствующий опыт — в Екатеринбурге «УГМК-Застройщик» управляет сразу тремя отелями c премиальным сервисом: Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Hyatt Place 4* и Iset HomeAway Residence 5*.

Также в рамках первого этапа будет построен большой ресторан с террасой площадью 2 тыс. кв. м на 500 гостей, фитнес-центр, детский центр, школа инструкторов и помещения для проката горнолыжного оборудования. Для любителей лыж и сноуборда будет создан ski-room площадью 600 кв. м, где можно оставить спортивный инвентарь и отправиться на обед с семьёй и друзьями.

Все инфраструктурные объекты расположены вблизи действующих подъёмников «Sky Way» и «Панорама», что обеспечит доступ резидентам к горнолыжным трассам в формате Ski-in (попасть в гостиницу, не снимая лыж) и Ski-out (попасть на канатную дорогу от входа отеля).

Сегодня уже определены места под четыре новые горнолыжные трассы в секторе F общей протяженностью 15 км, а также для четырех новых станций пересадок с подъемниками. Так, на горнолыжном курорте появятся современные подъёмники гондольного типа с кабинками на шесть мест. Каждая кабинка оборудована специальным колпаком для защиты от ветра. Инвестора «УГМК-Застройщик» планирует представить также в октябре.

Пропускная способность одного такого подъёмника – 2 700 человек в час. Это позволит не увеличивать загрузку существующей инфраструктуры и сделать отдых максимально комфортным.

Помимо этого, проект предусматривает организацию пространства для прогулок и отдыха — территория курорта «Шерегеш» будет пешеходной, с благоустроенными зелёными улицами и зонами отдыха. Общая площадь благоустройства и озеленения составит 548 тыс. кв. м. Кроме того, для проведения массовых мероприятий − ярмарок, праздников и концертов – будут созданы отдельные общественные пространства.

Строительство первых двух апарт-комплексов начнется уже в четвёртом квартале 2022 года.