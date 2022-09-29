В новосибирском НИИТО провели уникальную операцию по установке 3D-протеза плечевого сустава

Врачи клиники НИИТО им. Я.Л. Цивьяна впервые установили жительнице Новосибирска с ревматоидным артритом 3D-протез плечевого сустава, созданный специально для пациентки. По словам хирургов, традиционным способом справиться с проявлением болезни было практически невозможно.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, 67-летней Наталии Нестеровой поставили диагноз «ревматоидный артрит» в 2018 году, а жалобы на плечо у неё впервые появились в 2014-м – женщину беспокоили боли и неподвижность руки.

Сибирячке уже заменяли на эндопротез правый коленный сустав, в ближайшее время ей предстоит аналогичная операция на левом коленном суставе.

По словам травматолога-ортопеда НИИТО Сергея Чорния, из-за большого разрушения костной ткани поставить такой же стандартный эндопротез на плече практически невозможно – сустав поражался на протяжении многих лет. Хирург предложил пациентке установить индивидуальный 3D-имплант.

«Это особенность заболевания — ревматоидного артрита. В результате утрачивается не только суставной хрящ, но и костная ткань. У этой пациентки, в частности, была в значительной степени утрачена костная ткань лопатки, и в результате установить ей стандартный эндопротез было технически невозможно», — цитируют в учреждении врача.

Наталия Нестерова стала первой пациенткой клиники, кому предложили установить индивидуальный 3D-имплант плечевого сустава. Ранее в учреждении проводили операции по замене такими имплантами тазобедренного и коленного суставов, соответствующие технологии использовались также в нейрохирургическом отделении.

Модель импланта разработали хирурги и инженеры на основе результатов компьютерной томографии с учётом всех нюансов анатомии пациентки. Перед установкой изделие стерилизовали.

По словам хирурга, подготовка импланта к установке заняла порядка четырёх месяцев.

В итоге операция прошла успешно, после недельного восстановления пациентка отправилась в реабилитационный центр. На контроль к лечащему врачу она приедет через полтора месяца.

Аддитивные технологии – метод создания трёхмерный объектов – применяется к клинике НИИТО с 2015 года. Операции по установке 3D-протезов суставов и пластин для замещения дефектов черепа проводят в учреждении жителям всей России в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Институт также имеет статут штаб-квартиры Ассоциации специалистов по 3D-печати в медицине – здесь поддерживают перспективные научные проекты и методики в этой сфере.

Напомним, что в конце 2020 года в новосибирском НИИ туберкулёза провели уникальную операцию пациентке с четвёртой стадией туберкулёза почек.