30 тыс. рублей штрафа назначили новосибирцу за лжеминирование дома

В Новосибирске суд оштрафовал мужчину по делу о ложном сообщении о готовящемся взрыве. Фигурант дела сообщил экстренным оперативным службам о бомбе в жилом многоэтажном доме.

Уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве рассмотрел Калининский районный суд Новосибирска.

По данным пресс-службы суда, инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Мужчина позвонил на телефон экстренной оперативной службы «112» и сообщил оператору о том, что в доме №7 по улице Земнухова в Новосибирске заложена бомба, в здании произойдет взрыв.

Сведения об акте терроризма были ложными.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в здании по адресу: г. Новосибирск, улица Земнухова дом 7, взрывных устройств обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что в связи с сообщением мужчины были привлечены технические средства, транспорт и личный состав правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. В результате УМВД по Новосибирску, региональным ГУ МВД РФ, ГУ МЧС РФ, а также ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» и ГБУ Новосибирской области «Медтранс» был причинен материальный ущерб.

Фигуранта дела обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления. Мужчине назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, весной текущего года в Новосибирске суд приговорил к трем годам колонии местного жителя за ложное сообщение о минировании школы. Мужчина написал письмо в адрес школы №211 им. Л. Сидоренко.