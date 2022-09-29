На девятнадцатой сессии Совета депутатов Новосибирска 28 сентября было решено обратиться в Госдуму РФ с предложением лишать мандатов городских депутатов, более года не присутствующих на своих избирательных участках. Об этой и других инициативах прошедшей сессии — в материале «Континента Сибирь».

Лишение мандатов

Составить обращение в Госдуму РФ с предложением дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата — такое решение было принято в Совете депутатов города Новосибирска во время очередной, девятнадцатой сессии 28 сентября. Согласно предлагаемой инициативе, народный избранник может лишиться мандата, если более года не появляется на своем избирательном участке и лично не проводит работу с избирателями.

«Суть обращения простая — мы предлагаем дополнить федеральный закон еще одним основанием. Если депутат непрерывно, год и более, находится за границей, предлагается лишать его полномочий, — сообщил спикер Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия»). — Логика простая. Депутаты муниципального уровня максимально приближены к «земле», к избирателям. И если они длительное время отсутствуют на округе и не проводят работу с избирателями в полном объеме, а не частично, предлагается в этом случае выбирать другого депутата, который будет находиться на территории и работать с избирателями».

Напомним, что в федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указан ряд условий, по которым можно лишить полномочий муниципального депутата. Среди них — недееспособность, выезд за пределы страны на постоянное место жительства, прекращение гражданства РФ, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, смерть и другие случаи.

«Закон был принят в 2003 году. Видимо, тогда депутаты Госдумы даже предположить не могли, что депутат может быть избран, а затем год или три находиться за пределами не только своего округа, но и города, государства. И при этом считать, что он активно работает на территории своего избирательного округа», — добавил председатель горсовета.

В настоящее время в Совете депутатов Новосибирска «удаленно» продолжают работу несколько депутатов, находящихся за пределами России. Введение новой нормы, вероятно, грозит им лишением мандата. В том случае, если депутаты лишатся полномочий, а до следующего созыва при этом останется более года, по закону, будет необходимо провести довыборы в горсовет. Если же после лишения депутатов мандатов останется меньше года до окончания срока их полномочий, то довыборы проводиться не будут.

Детские площадки и остановки

Другими темами, которым уделили особое внимание участники сессии, стали бесхозяйные детские площадки и конечные остановочные пункты общественного транспорта в Новосибирске, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Очень часто городские депутаты сталкиваются с ситуацией, когда на их округах приходят в негодность детские площадки, размещенные на муниципальной земле. Такие объекты, как правило, никем не обслуживаются и не ремонтируются.

«Получается так, что детские игровые площадки становятся опасными для использования, и их просто демонтируют. Также при установке новых детских площадок по наказам избирателей нередко возникает проблема отсутствия подходящей территории. Например, рядом с многоквартирными домами нет подходящего участка, но он есть на муниципальной земле поблизости. Если мы поставим игровую площадку там, то сразу встанет вопрос о ее обслуживании», — подчеркнул депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков (депутатское объединение «Единая Россия»).

По мнению депутата, выхода из ситуации на сегодня два. В первом случае средства на содержание площадки должна выделять районная администрация, которой направят на это дополнительные средства из городского бюджета. Альтернативный подход — площадку будут брать себе на баланс собственники ближайших домов и, соответственно, нести определенные затраты на ее содержание.

Не менее остро в городе стоит и проблема обустройства конечных остановок общественного транспорта. Еще в прошлом созыве Совета депутатов частые жалобы от пассажиров и водителей автобусов на отсутствие каких-либо приемлемых условий для временного отстоя транспорта стали основанием для создания специальной рабочей группы при постоянной комиссии по городскому хозяйству.

«Два года работала группа, были вынесены рекомендации мэрии Новосибирска. За это время даже в бюджете города появилась строка о выделении средств на обустройство конечных остановочных пунктов. Речь идет о ежегодной сумме в 10 млн рублей, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин (депутатское объединение «Единая Россия»). — Однако после двух лет меня как инициатора создания группы не устроила сложившаяся ситуация, и мы попросили Контрольно-счетную палату проверить работу этой группы. Выводы комиссии были удручающими: муниципалитет не выполнил ни одной рекомендации, данной депутатской комиссией и рабочей группой. Вопрос забуксовал».

Депутаты призвали муниципальную власть найти ответственных за провал работы и назначить им наказание. Парламентарии сочли недопустимым неисполнение бюджетных обязательств и рекомендаций сессии городского Совета.

В первую очередь, по словам Николая Тямина, на конечных остановочных пунктах должны были появиться помещения для приема пищи, туалетные комнаты, необходимо было обязательно сделать разворотное кольцо для движения транспорта, установить мусорные контейнеры.

«Более того, мы планировали привлечь бизнес, и он был готов создать такие объекты на конечных остановочных пунктах, но, как в таких случаях говорится, «не срослось». Интересы муниципалитета и бизнеса не совпали, и консенсуса не получилось… Так что вопрос о «желтом снеге» в таких местах уже давно вышел за рамки приличия», — добавил Николай Тямин.

Напомним, средства в размере 10 млн рублей в год на обустройство конечных остановочных пунктов предусмотрены в бюджете Новосибирска с 2017 года. Однако на сегодня в городе практически нет мест простоя транспорта, полностью соответствующих нормам. Депутаты горсовета Новосибирска адресовали свои претензии и возложили ответственность за решение проблемы на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, взяв на себя обязанности дальнейшего контроля исполнения задач.