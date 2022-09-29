В Алтайском крае назвали предполагаемый срок выполнения плана по частичной мобилизации

Выполнить план по призыву в рамках «первой волны» частичной мобилизации в Алтайском крае предполагается к середине октября. Об этом сообщил на сессии краевого парламента 29 сентября заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь.

Сейчас план по призыву в регионе выполнен примерно на 60%, сообщает Altapress.ru со ссылкой на вице-премьера краевого правительства.

По словам Виталия Снесаря, далее в мобилизационных мероприятиях планируется сделать небольшую паузу, после чего призыв начнётся вновь и продлится до середины октября. При этом число мобилизуемых Снесарь не назвал, сославшись на закрытый характер этой информации. Ранее в местных СМИ фигурировали данные об 1% от военнообязанных, находящихся в запасе.

Накануне в правительстве Алтайского края сообщали, что в регионе выполнено около половины плана по призыву в рамках частичной мобилизации населения.

Напомним, что в Новосибирской области уже начали разыскивать призывников, уклоняющихся от мобилизации.