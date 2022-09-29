Птицефабрику в Новосибирской области обвинили в нанесении ущерба на полмиллиарда рублей

Правоохранители выявили загрязнение нитратами почвы земельного участка «Ново-Барышевской птицефабрики» (входит в группу компаний «Птицефабрика «Октябрьская»). Ущерб составил почти 550 млн рублей.

О выявленных нарушениях сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Отмечается, что новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства об охране земель.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что почва земельного участка ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» загрязнена нитратами (допущено превышение предельно-допустимой концентрации нитратов в 1,5-2 раза). Ущерб составил почти 550 млн рублей», — указано в сообщении.

Уточняется, что осмотры используемых земельных участков и отборы проб почвенных образцов проводились с привлечением специалистов областного управления Россельхознадзора. Кроме ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», проверка была проведена на участке ОАО «Черепановский завод строительных материалов».

По данным ведомства, на земельном участке завода специалисты выявили факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы и нижележащих слоев. Причинен вред на сумму более 43 млн рублей.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые признаны обоснованными. К дисциплинарной ответственности привлекли 32 должностных лица.

Правоохранители возбудили дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1, 2 ст. 8.6 КоАП (порча земель). По результатам рассмотрения дел юридические лица были привлечены к денежным штрафам.

«В настоящее время хозяйствующими субъектами приняты меры к разработке проектов рекультивации нарушенных земель, которые направлены на согласование в Россельхознадзор. Реальное устранение нарушений закона и возмещение вреда почве находится на контроле природоохранного прокурора», — указано в сообщении.

По данным Rusprofile, ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» зарегистрировано в 2002 году, директором организации является Ирина Подойма. Предприятие входит в агрохолдинг «Птицефабрика «Октябрьская». Гендиректором ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская» выступает депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма.