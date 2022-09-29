Новосибирские мороженщики увеличат выпуск брикетов благодаря нацпроекту

Крупный новосибирский производитель мороженого «Гроспирон» стал участником национального проекта «Производительность труда». Компания планирует оптимизировать процесс производства, выпускать товар быстрее и стать более конкурентоспособной.

«Гроспирон» стал уже третьим производителем мороженного, который вошёл в национальный проект «Производительность труда», рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. Для создания пилотного потока компания выбрала линию по производству мороженого в брикетах.

«Линия по производству брикетов – одна из самых загруженных на нашем производстве, кроме того, загрузка значительно повышается в летний сезон. В рамках нацпроекта мы рассчитываем получить экспертную оценку наших производственных процессов, повысить квалификацию сотрудников и получить слаженную работу без суеты вне зависимости от нагрузки. Кроме того, мы планируем отработать технологию по снижению времени производства и брака, а также увеличить выработку», – цитируют в АИР управляющего ООО ФМ «Гроспирон» Константина Мальчикова.

С помощью инструментов бережливого производства сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР Новосибирской области выстроят слаженный процесс работы, поднимут скорость и эффективность производства.

Сейчас участниками нацпроекта «Производительность труда» в Новосибирской области стали уже 69 компаний. Часть из них работает в пищевой промышленности — занимается производством мороженого, молочных продуктов, мяса птицы и КРС, переработкой рыбы и выращиванием овощей.