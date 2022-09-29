Новосибирские мороженщики увеличат выпуск брикетов благодаря нацпроекту

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: Новосибирские мороженщики увеличат выпуск брикетов благодаря нацпроекту
Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области

Крупный новосибирский производитель мороженого «Гроспирон» стал участником национального проекта «Производительность труда». Компания планирует оптимизировать процесс производства, выпускать товар быстрее и стать более конкурентоспособной.

«Гроспирон» стал уже третьим производителем мороженного, который вошёл в национальный проект «Производительность труда», рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. Для создания пилотного потока компания выбрала линию по производству мороженого в брикетах.

«Линия по производству брикетов – одна из самых загруженных на нашем производстве, кроме того, загрузка значительно повышается в летний сезон. В рамках нацпроекта мы рассчитываем получить экспертную оценку наших производственных процессов, повысить квалификацию сотрудников и получить слаженную работу без суеты вне зависимости от нагрузки. Кроме того, мы планируем отработать технологию по снижению времени производства и брака, а также увеличить выработку», – цитируют в АИР управляющего ООО ФМ «Гроспирон» Константина Мальчикова.

С помощью инструментов бережливого производства сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР Новосибирской области выстроят слаженный процесс работы, поднимут скорость и эффективность производства.

Сейчас участниками нацпроекта «Производительность труда» в Новосибирской области стали уже 69 компаний. Часть из них работает в пищевой промышленности — занимается производством мороженого, молочных продуктов, мяса птицы и КРС, переработкой рыбы и выращиванием овощей.

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