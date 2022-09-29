Сегодня, 29 сентября, на сессии Заксобрания Новосибирской области были вручены мандаты двум депутатам-«единороссам».

В Заксобрании Новосибирской области – пополнение. Мандаты депутатов вручили «единороссам»: замдиректору ООО «Маркет-2», экс-главе Первомайского района Новосибирска Виталию Новосёлову («Единая Россия»), округ №4 и директору АО «Птицефабрика «Чикская» Андрею Билю («Единая Россия»), округ №10.

Довыборы в Заксобрание по округу №4 прошли после того, как прежний депутат – Олег Иванинский – был избран депутатом Госдумы. Округ №10 стал свободен после того, как свои полномочия сложил Валентин Сичкарев, осужденный за мошенничество с субсидиями.

Голосование на дополнительных выборах депутатов Заксобрания состоялось в течение нескольких дней подряд – 9, 10 и 11 сентября 2022 года. Победа «единороссов» на двух округах стала неприятным сюрпризом для новосибирских коммунистов.