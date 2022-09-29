В Новосибирске основной акционер завода «Тяжстанкогидропресс» ООО СМЦ «Стиллайн» выплатил долги по заработной плате. Долг организации по оплате труда перед работниками превысил 3 млн рублей.

Напомним, ООО СМЦ «Стиллайн» является мажоритарным акционером завода «Тяжстанкогидропресса». В феврале прошлого года арбитражный суд региона признал компанию банкротом и ввел в ней конкурсное производство. Единственным учредителем организации является экс-гендиректор «Тяжстанкогидропресса» Николай Степакин, ставший в феврале 2022 года фигурантом дела о мошенничестве.

Еще одним фигурантом дела является бывший директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктор Арановский. В августе их обвинили в преднамеренном банкротстве и легализации доходов.

Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО СМЦ «Стиллайн», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранителями установлено, что 31 работнику находящейся в стадии конкурсного производства компании не выплачена зарплата за период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Долг превысил 3 млн рублей.

«По данному поводу прокуратурой принят комплекс мер реагирования. Конкурсный управляющий привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), в интересах работников в суд поданы заявления о выдаче судебных приказов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным Rusprofile, конкурсным управляющим компании является Айдар Шамсиев.

Сообщается, что при рассмотрении о несостоятельности предприятия арбитражный суд Новосибирской области согласился с позицией прокурора и снял обеспечительные меры с имущества организации. Решение позволило реализовать часть имущества на торгах и выплатить заработную плату сотрудникам.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что завод «Тяжстанкогидропресс» ранее находился в процедуре банкротства. В начале сентября арбитражный суд региона утвердил мировое соглашение, заключенное ПАО «Тяжстанкогидропресс» с кредиторами. Статус организации изменен с «в процессе банкротства» на «действующая».