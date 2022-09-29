Сбер посчитал, сколько сибиряков получает пенсию на его карты

Федор Туров
 
Более 2,7 миллионов клиентов получают пенсию в Сибирском Сбербанке
Фото Сибирского банка Сбербанка

По данным Сбербанка, более 2,7 миллионов жителей Сибири получают пенсию на его карты. И это число продолжает расти – с начала года прирост составил 13,8 тысяч человек.

«Наша очень важная задача – найти для каждой социальной группы наилучшие решения, – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Мы стараемся сделать наши услуги максимально комфортными, и теперь люди пенсионного возраста могут безопасно и быстро оформить пенсионные продукты на сайте или в мобильном приложении без посещения отделения. Кроме того, мы работаем в тесном контакте с Пенсионным фондом России, и все заявки, поданные через СберБанк Онлайн, рассматриваются менее, чем за три дня».

Для клиентов пенсионного возраста Сбер подготовил ряд привилегий. К примеру, счет «Активный возраст» – минимальная сумма открытия составляет тысячу рублей, а на остаток по карте копятся проценты по ставкам 6,8% для получающих пенсию в Сбере и 4,8% — для всех остальных. Данные ставки вступают в силу с 4 октября.

Кроме того, пенсионерам доступна бесплатная СберКарта, плата за обслуживание которой составляет 0 рублей, а на остаток на карте начисляются бонусы по ставке 3,5%. Подать заявку на оформление карты, открытие счета Активный возраст или перевод пенсии в Сбербанк можно на официальном сайте.

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