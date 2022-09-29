Госдума одобрила кредитные каникулы для мобилизованных граждан

Федор Туров
 
Фото с личной страницы Александра Аксененко во VK
Фото с личной страницы Александра Аксененко во VK

Кредитные каникулы для мобилизованных граждан  одобрила Государственная дума РФ. Инициатором и одним из соавторов этого законопроекта стал депутат из Новосибирска Александр Аксененко.

В своем ТГ-канале новосибирский депутат рассказал, что новый закон позволит получить не только право на кредитные каникулы, а также уменьшение размера платежа в течение льготного периода на срок, не превышающий срок службы. Полное же прекращение обязательств по кредитному договору наступит в случае получения инвалидности 1 группы или гибели военнослужащего ВС РФ.

Особое внимание Александр Аксененко обратил на то, что данные меры коснутся и кредитных договоров членов семей, супругов и тех, кто числится у военнослужащего на иждивении.

«Еще одна важная сфера – ЖКХ, – добавил депутат. – Вчера приняли небольшую меру поддержки: мобилизованных и членов их семей освободят от пеней по просроченным платежам. Более весомую меру нам предстоит разработать – в планах добиться освобождения от уплаты сбора за капремонт семей военнослужащих».

Также Александр Аксененко сообщил, что уже поступившие к нему обращения по поводу мобилизационных ошибок он «направил в военную прокуратуру».

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