В Новосибирске попытались поджечь военкомат

Василий Попов
 
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Фото: yandex.ru/maps

В Новосибирске была попытка поджога военкомата. Правоохранители задержали подозреваемого.

Инцидент произошел утром 29 сентября, сообщает телеграм-канал правительства региона со ссылкой на военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева. По данным новосибирских властей, неизвестный попытался поджечь военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому районам города.

«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано, имущество и помещения военкомата не пострадали», — указано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. Правоохранители проводят следственные мероприятия.

Напомним, 26 сентября в Иркутской области 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате в  Усть-Илимске. В результате происшествия был ранен военный комиссар. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

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