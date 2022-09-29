В Новосибирске попытались поджечь военкомат

В Новосибирске была попытка поджога военкомата. Правоохранители задержали подозреваемого.

Инцидент произошел утром 29 сентября, сообщает телеграм-канал правительства региона со ссылкой на военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева. По данным новосибирских властей, неизвестный попытался поджечь военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому районам города.

«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано, имущество и помещения военкомата не пострадали», — указано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. Правоохранители проводят следственные мероприятия.

Напомним, 26 сентября в Иркутской области 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске. В результате происшествия был ранен военный комиссар. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.