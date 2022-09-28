Власти Красноярского края направят на строительство метро 75 миллиардов рублей

В правительстве Красноярского края назвали затраты на развитие транспортной системы региона до 2026 года. Из выделенных на эти цели 152,6 миллиардов рублей 75 миллиардов поступит на возведение городского метрополитена, первую ветку которого планируется построить в ближайшие три года.

Правительство Красноярского края приняло программу развития транспортной системы, в рамках которой с 2023 по 2025 годы будет выделено 152,6 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона 28 сентября.

В 2023 году на развитие транспорта в Красноярском крае планируется направить 36,6 млрд руб., в 2024 году – 64,1 млрд руб., в 2025-м – 51,6 млрд руб.

Порядка 75 млрд руб. из общей суммы поступит на возведение первой ветки метро в Красноярске.

Кроме того, 3 млрд руб. направят на создание новой трамвайной линии и ремонт действующих путей, более 58 млрд руб. – на завершение строительства Высокогорского моста и реконструкцию трасс Красноярск – Элита и Енисейск – Высокогорный.

Около миллиарда рублей поступит на завершение первого этапа реконструкции перрона в аэропорту краевого центра. Также на 700 млн руб. планируется закупить три вертолёта Ми-8 для регионального авиаперевозчика АО «КрасАвиа» и оплатить лизинговые платежи за пять имеющихся.

Помимо этого, муниципальным предприятиям Красноярска закупят 135 автобусов на 1,3 млрд руб.

Напомним, что подрядчика строительства метро в Красноярске определили в августе, им стала московская компания «Мостпроект-3». Проект метрополитена подразумевает размещение шести станций — четырёх подземных и двух наземных на участке протяженностью около 11 км. Работы по возведению метро планируется начать уже в текущем году, а завершить — в 2026-м.