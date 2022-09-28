Максут Шадаев назвал дату, когда в Новосибирске появится 5G

Министр цифрового развития России Максут Шадаев обозначил сроки, в которые сеть пятого поколения войдет в коммерческую эксплуатацию в Новосибирске и других городах-миллионниках. По его словам, договоры на поставки оборудования должны быть заключены уже в этом году.

«План развертывания сети в коммерческой эксплуатации на 2024 год остается актуальным – по крайней мере, для городов-миллионников, – заявил Максут Шадаев. – Могут быть сдвижки, но незначительные. Очень надеемся, что уложимся в такие временные параметры».

При этом, по его словам, оборудование 5G будет полностью российским. «Поэтому нам было важно свести заказчиков и тех, кто может начать производить», – добавил он. Операторы связи, желающие внедрить в Новосибирске и других крупных городах сеть пятого поколения, должны будут заключить форвардные контракты на поставку оборудования до конца 2022 года.

Министр признал, что на программу повлияли разрывы цепочек поставок, но, по его словам, России повезло, что в ее распоряжении оказались R&D центры, которые участвовали в разработки самых передовых образцов технологий. «Есть в Питере большая команда разработчиков Nokia, разрабатывала передовые решения, я очень рад, что большая часть сотрудников осталась в стране, это большой плюс. Трансфер технологий создавался не так, как мы планировали, а путем перехода разработчиков, оставшихся в стране, имеющих амбиции производить российские базовые станции пятого поколения. Это, конечно, не может не радовать».

Самая первая тестовая площадка 5G в Новосибирске открылась в январе 2022 года на базе Киберполигона СибГУТИ. Примерно в это же время о готовности открыть свою собственную тестовую зону сети пятого поколения в центральной части города заявил «МегаФон», однако заработала она только летом, в Академгородке и на базе МТС.