Подозреваемого во взятках депутата новосибирского облпарламента заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву, накануне задержанному по обвинению в получении взятки. Он будет находиться под стражей два месяца.

Согласно постановлению Центрального районного суда Новосибирска, срок ареста депутата продлится до 26 ноября.

Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, сенатор от регионального парламента в 2015-2020 годах был задержан 27 сентября. В тот же день «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Депутату инкриминируют получение взятки (ч. 5 ст.290 УК РФ). По предварительной версии, Лаптев, будучи главой комиссии Заксобрания по экологии, предложил коллеге оплачиваемую из бюджета должность в этой структуре. За это он забрал у депутата его зарплатную банковскую карту, на которую в течение года поступило порядка 900 тыс. руб. Этими деньгами Владимир Лаптев распорядился по своему усмотрению.

Напомним, что в сентябре этого года уголовные дела были заведены также на депутатов новосибирского Заксобрания Юрия Зозулю и Ивана Сидоренко.