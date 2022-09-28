Подозреваемого во взятках депутата новосибирского облпарламента заключили под стражу

Юлия Моисеева
 
Владимир Лаптев
Владимир Лаптев. Фото Михаила Перикова

Суд избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву, накануне задержанному по обвинению в получении взятки. Он будет находиться под стражей два месяца.

Согласно постановлению Центрального районного суда Новосибирска, срок ареста депутата продлится до 26 ноября.

Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, сенатор от регионального парламента в 2015-2020 годах был задержан 27 сентября. В тот же день «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Депутату инкриминируют получение взятки (ч. 5 ст.290 УК РФ). По предварительной версии, Лаптев, будучи главой комиссии Заксобрания по экологии, предложил коллеге оплачиваемую из бюджета должность в этой структуре. За это он забрал у депутата его зарплатную банковскую карту, на которую в течение года поступило порядка 900 тыс. руб. Этими деньгами Владимир Лаптев распорядился по своему усмотрению.

Напомним, что в сентябре этого года уголовные дела были заведены также на депутатов новосибирского Заксобрания Юрия Зозулю и Ивана Сидоренко.

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