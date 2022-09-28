Спикер новосибирского Заксобрания обсудил с представителями КНР сотрудничество в сельскохозяйственной сфере

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив обозначил проблемы и перспективы экспорта сибирской сельскохозяйственной продукции в Китайскую народную республику на видеоконференции руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.

Мероприятие, которое прошло в среду, 28 сентября, провели зампред Совета Федерации Константин Косачев и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Цзи Бинсюань, сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Основной темой встречи стали межрегиональные и приграничные связи стран в постпандемийный период. Участники, в частности, обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере, развитие производственной кооперации, создание индустриальных парков и трансграничных зон экономического сотрудничества.

Как подчеркнул в своём выступлении председатель новосибирского областного парламента Андрей Шимкив, наибольшее внимание следует уделить сотрудничеству в области сельского хозяйства.

«Новосибирская область – регион по-настоящему сибирский, но при этом регион аграрный. Причём успешно-аграрный, стабильно развивающийся. Новосибирская область занимает первое место среди экспортеров Сибирского федерального округа. На долю продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области среди регионов СФО приходятся более четверти от общего объема экспорта», — напомнил спикер, отметив, что региону есть куда расти по объёмам экспорта в КНР. Он также привёл данные Федеральные таможенной службы, свидетельствующие о высокой конкуренции в этой сфере.

Спикер отметил, что основу китайского экспорта продукции АПК из Новосибирской области составляют масличные и зерновые культуры, по производству которых регион является профицитным. Это в первую очередь семена льна, соевые бобы, ячмень.

Андрей Шимкив также обратил внимание на проблемы экспортёров. В их числе, по словам спикера, — трудности в вопросах согласования цен и объёмов и долгосрочности контрактов, в частности, из-за введения карантинных ограничений со стороны КНР и отказов в согласовании документации от Китайской железной дороги. Председатель Заксобрания подчеркнул, что Новосибирская область открыта к диалогу для решения этих вопросов.

Напомним, что в прошлом году в Барнауле, Красноярске и Томске проводили бесплатные семинары для экспортёров в КНР.