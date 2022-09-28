Школа с атриумом и витражами откроется в новосибирском микрорайоне в начале 2023 года

В Новосибирске завершается строительство новой школы для жителей микрорайона «Евроберег» в Октябрьском районе. Учреждение, построенное по уникальному проекту и рассчитанное более чем на тысячу детей, будет сдано в эксплуатацию уже в конце текущего года, а для учеников откроется в начале следующего.

По словам жителей «Евроберега», соседние образовательные учреждения уже не справляются с потоком учащихся.

Ход строительства объекта накануне оценили глава департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, депутат горсовета, представитель проекта «Партийный десант» Игорь Титаренко, а также чиновники Управления капитального строительства и министерства строительства Новосибирской области.

По словам руководителя объекта Романа Смирнова, на основе уникального проекта двух архитектурных бюро из Голландии создано здание компактной формы с минимальной площадью внешних фасадов и необычной планировкой. Проект разработан на основе требований к современному образовательному процессу.

В школе будет минимум технических и вспомогательных помещений, а подвала и технических этажей не будет вовсе. Сэкономленные средства застройщик направил на повышение качества и эстетики фасадов. В отделке здания использовали долговечный клинкерный кирпич.

«Атриум с куполом и вторым светом — сердце школы, главная точка притяжения, — отметил Роман Смирнов. — У него будет сразу несколько функций — здесь будут проходить общешкольные собрания и уроки, кинопоказы и театральные постановки. Во время перемен ребятам будет удобно отдыхать в общественном пространстве — будут пуфы, диванчики, скамейки, на стенах – интерактивные мониторы, где можно транслировать любой контент».

Помещения школы смогут трансформироваться в зависимости от задач образовательного процесса.

В школе будет создан мощный IT-полигон, а кабинеты физики, химии, биологии оборудованы в современном кластерном подходе с большим числом цифровых лабораторий и оборудования.

«Установку гидропоники заказывали на Васхниле, планируем выставлять свои проектные работы на WorldSkills Russia, — рассказала директор школы Анна Шмакова. – Будет мастерская кулинарии, дизайна, искусств, гончарная мастерская, класс хореографии, студия звукозаписи. Мы хотим, чтобы на «Европейском береге» появилось также и мощное заведение дополнительного образования для ребят».