Коттедж с водопадами и парком продают за 170 млн под Новосибирском

Под Новосибирском вблизи села Ярково выставили на продажу коттедж за 170 мл рублей. На территории объекта недвижимости находятся, в частности, баня, гостевой дом, бассейн, а также парк с водопадами.

Информация о продаже объекта недвижимости размещена на сайте Avito. Уточняется, что коттедж находится в Новосибирском районе Новосибирской области вблизи села Ярково.

Площадь земельного участка составляет 1,5 га, 0,6 га занимают основные объекты недвижимости для проживания. В них входят большой и малый коттеджи, гостевой дом, баня, барбекю, бассейн, гараж и вольер для питомцев.

Согласно объявлению, площадь большого коттеджа достигает 748 кв.м., в нем два этажа. На первом этаже размещены прихожая, большая кухня с обеденной зоной и гостиная. В здании также находятся сауна со звездным небом, душевая, кедровая бочка, спортивный зал и комната для гостей.

«Бассейн 6х14м, с красивой подсветкой, два водопада с широким изливом, три гейзера в бассейне, и два лежака с гейзером, джакузи с подогревом», — указано в объявлении. Над бассейном находится зона отдыха с бильярдным столом и барной стойкой.

На втором этаже дома разместили четыре спальни. В здании также есть погреб и теплое цокольное помещение под бассейном. Внутренняя отделка проводилась по дизайн-проекту, имеются лестницы из мрамора и породы персикового дерева.

Площадь одноэтажного гостевого дома составляет 44,4 кв.м., в нем находятся гостевая спальня, санузел и комната отдыха. Баня на 40,3 кв.м. выполнена из оцилиндрованного бревна кедра. В ней разместили комнату отдыха, парилку, а также душевую. Рядом с баней установили зону барбекю и бассейн, вокруг последнего размещены террасная доска и шезлонги для отдыха.

По данным продавца, двухэтажный малый коттедж выполняет функцию дома для персонала, его площадь составляет 182,3 кв.м., имеется цокольный этаж. В здании шесть отдельных комнат на первом этаже и две — на втором, имеется несколько санузлов.

Отдельно в объявлении размещена информация о парке. В нем находятся четыре водопада и ручей с циркуляцией воды, на территории парка имеются тематические места отдыха со скульптурами и редкими растениями. В объявлении перечислены горная сосна, голубая, золотая, сербская ель, сосны, туи, орех маньчжурский и другое.

«Самый большой водопад спроектирован и создан руками собственников», — сообщается в объявлении.

На территории участка имеются охранный пост с видеонаблюдением, помещение для насосной станции, забор высотой 3 метра и подстанция на 250 кВт. Стоимость объекта недвижимости составляет 170 млн рублей.