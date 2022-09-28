Уклонистов от мобилизации начали разыскивать в Новосибирской области

В Новосибирской области начали разыскивать граждан, уклоняющихся от призыва в рамках частичной мобилизации. Их дальнейшая судьба будет решаться в суде.

Под розыск попадают те, кто получил повестку по мобилизации и не пришёл в военкомат в указанное в документе время, пояснил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев информагентству ТАСС 28 сентября.

По словам военкома, уклонистов разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Найденные призывники предстанут перед судом для установления вины.

Напомним, что в Доволенском районе Новосибирской области, по данным районной администрации, 16 из 24 мобилизованных вернули домой. Половина из них получили временную отсрочку от призыва в связи с заболеваниями, ещё половина – по другим причинам, не позволяющим проходить военную службу в соответствии с предписаниями Минобороны РФ.

Ранее также мобилизованных вернули в Алтайском крае – после рассмотрения заявлений о неправомерном призыве домой отправили 59 человек.

Также напомним, что 28 сентября власти Новосибирска и Новосибирской области предложили ввести меры поддержки для семей мобилизованных граждан.

По данным на 27 сентября, от Новосибирской области в зону проведения военной спецоперации на Украине после объявления частичной мобилизации отправилось более 2 тыс. человек.