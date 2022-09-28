Бесплатные детсад и школьное питание: власти Новосибирской области рассматривают меры поддержки семей мобилизованных

Правительство Новосибирской области предложило поддержать семьи жителей региона, попавших под частичную мобилизацию. В числе мер – компенсация оплаты посещения детского сада и школьного питания.

Меры поддержки семьям мобилизованных рассмотрели на внеочередном заседании правительства Новосибирской области 28 сентября, сообщает Telegram-канал администрации региона.

Согласно предложению властей, семьи военнослужащих нужно отнести к льготной категории граждан. На этом основании им должно быть компенсировано 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Также предложено полностью компенсировать школьное питание детям мобилизованных военнослужащих, в том числе учащимся с пятого по одиннадцатый классы. Эти расходы планируется возложить на областной бюджет.

Помимо этого, из бюджета региона предлагается компенсировать родительскую плату за посещение детских садов.

Инициативы направлены в Законодательное собрание региона, где их планируется рассмотреть в ближайшее время.

«Далее с коллегами-депутатами работаем для скорейшего их принятия», — цитируют в областном правительстве губернатора Андрея Травникова.

Напомним, что с предложением создать систему патронажа семьям мобилизованных также выступили городские власти на сессии Совета депутатов Новосибирска 28 сентября.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Из Новосибирской области в зону проведения военной спецоперации на Украине отбыли более 2 тыс. человек, в их числе как вызванные по повестке, так и добровольцы. При этом, по последним данным, часть призывников по разным причинам была отправлена домой.