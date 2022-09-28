Часть мобилизованных жителей Новосибирской области вернули домой

В Новосибирской области вернули домой некоторых мужчин, которые отправились на сборы в рамках частичной мобилизации.

В Новосибирской области вернули домой часть мужчин, попавших под частичную мобилизацию. В настоящее время известно о возвращении 16 жителей региона.

Так, 16 из 54 мобилизованных мужчин из Доволенского района Новосибирской области возвратили домой по различным причинам. Об этом сообщается в официальной группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что восемь мужчин из числа мобилизованных получили временную отсрочку для подтверждения заболеваний. Они будут должны предоставить подтверждающие документы из медицинского учреждения, после чего военный комиссариат примет решение о целесообразности их направления на службу.

«Еще 8 человек вернули по различным причинам, которые не позволяют служить (среди них многодетные отцы; двое приписаны в г. Новосибирске; один — госпитализирован)», — указано в сообщении.

В администрации Доволенского района также добавили, что частичная мобилизация продолжается. По адресу прописки резервистов района «еще будут приходить повестки».

Напомним, накануне стало известно о том, что в Алтайском крае начали возвращать призывников, которые не соответствуют заявленным Минобороны правилам отбора. Домой отправили 59 жителей региона.