Новосибирского застройщика судят за обман дольщиков на 200 миллионов рублей

Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении директора ООО «Монтаж СПВ». Он демонтировал каркас строящегося дома и нанёс ущерб дольщикам на сумму более 200 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении 43-летнего руководителя предприятия заведено по 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщили в прокуратуре Новосибирской области 28 сентября.

По версии следствия, директор организации решил построить 25-этажный дом вместо 19-этажного, который начали возводить в посёлке Краснообск. По мнению правоохранителей, он планировал продать большее число квартир по завышенной стоимости. Для этого глава компании принял решение демонтировать каркас объекта. При этом дольщики уже направили деньги на будущее жильё.

«В результате был причинён существенный вред ООО «Монтаж СПВ» в виде признания его банкротом и участникам долевого строительства в виде материального ущерба на сумму свыше 200 миллионов рублей», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Подсудимый свою вину не признал.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК», директор ООО «Монтаж СПВ» — Андрей Мархинин, ему принадлежит четверть акций компании. Владелец более половины акций застройщика — бизнесмен Игорь Тен, который также является совладельцем ООО «Сибстроймонтаж» в доле 100% акций.

Напомним, что в августе было завершено расследование уголовного дела в отношении руководства строительной компании «Стройинвестпроект», обвиняемого в хищении у дольщиков более 190 млн руб.