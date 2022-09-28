Городские власти предложили организовать систему патронажа семей мобилизованных новосибирцев

Систему патронажа семей мобилизованных граждан планируется создать в Новосибирске. Городские власти намерены взять на контроль ситуацию в таких семьях для оказания мер социальной поддержки.

С соответствующим предложением выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на 19-й сессии горсовета 28 сентября.

«Сейчас на первый план выходит государственная задача – обеспечение комплекса мероприятий по частичной мобилизации. Предлагаю создать в Новосибирске систему патронажа семей мобилизованных новосибирцев», — сказал глава города.

По мнению Анатолия Локтя, такие семьи должны получить «максимальное внимание» со стороны городских властей и депутатского корпуса. Мэр поставил задачу департаменту по социальной политике и департаменту образования взять на контроль ситуацию в семьях горожан, которые отправились на переподготовку в рамках частичной мобилизации.

«В первую очередь помощь необходимо оказать многодетным семьям. Необходимо выявлять острые ситуации и быстро вырабатывать и применять меры социальной поддержки. Семьи должны получать все необходимые социальные услуги», – подчеркнул мэр.

В рамках социальной поддержки глава города предложил, в частности, организовать пребывание детей из семей мобилизованных в группах продлённого дня и в спортивных секциях, а также предоставить в обязательном порядке места в детских садах и школах вне очереди. Кроме того, мэр Новосибирска также предложил предоставить членам семей психологическую помощь.

«Главный принцип нашей с вами работы – исходить из потребностей конкретных семей», – обратился Анатолий Локоть к депутатам горсовета Новосибирска.

Напомним, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Из Новосибирской области более 2 000 человек отправились для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. В список попали как добровольцы, так и подлежащие частичной мобилизации новосибирцы.