Во время девятнадцатой сессии Совета депутатов Новосибирска мэру города предложили найти финансирование для обеспечения нужд мобилизованных для участия в боевых действиях жителей Новосибирска.

На очередной сессии городского совета Новосибирска председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский обратился к мэру Анатолию Локтю с предложением выделить финансирование для снабжения мобилизованных для выполнения целей специальной военной операции на Украине.

«Просто как предложение — выделить деньги на снаряжение, обмундирование. Тем более, сейчас наступит зима…», — сказал Андрей Гудовский.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ заметил, что задачи снабжения армии выполняет минобороны страны, а муниципалитет должен помогать тем, кто остался в тылу.

«Всё необходимое для оснащения бойцов сегодня в армии предпринимается. И министерство обороны приняло соответствующие решения. В наших силах — и такую задачу надо решать — это помогать семьям. Тем, кто остается в тылу. Они (бойцы) будут решать свои задачи там, где будет определено. Для этого всё им дадут. А их семьи останутся здесь. И вот эту поддержку, этот патронаж, шефство надо реализовать. И для этого, наверное, потребуются дополнительные финансовые решения», — сказал мэр.

Также градоначальник отметил, что если соответствующие решения о поддержке семей бойцов будут приняты на уровне области, то это значительно расширит возможности помощи.

«Давайте вместе подумаем. Нужна программа, это «наскоком» не решается. Поддерживать семьи нужно обязательно», — добавил Анатолий Локоть.

Ранее «Континент Сибирь» писал о планах создать в Новосибирске систему патронажа семей мобилизованных граждан. Также вчера, 27 сентября, стало известно, что более 2000 добровольцев и мобилизованных направлены на фронт из Новосибирской области.