ТУАД расторгает контракт с новосибирским подрядчиком из-за срыва сроков ремонта дорог

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области запустило процедуру расторжения контракта с подрядной организацией. По данным управления, фирма сорвала сроки ремонта участка автомобильной дороги.

Об этом сообщается на сайте регионального ТУАД. Управление запустило процедуру расторжения контракта с подрядной организацией ООО «КМС-Строймонтаж» из-за срыва сроков ремонта дороги Бобровка-Шайдурово-Чингис.

«Подрядчик ремонтировал дорогу «22 км «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис» в Сузунском районе на участке км 0+027-км 7+527.В связи с нарушением сроков производства работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции, запущена процедура растяжения с внесением в реестр недобросовестных поставщиков», — указано в сообщении.

В пресс-службе регионального ТУАД сообщили, что в 2023 году специалисты проведут торги на определение нового подрядчика. Работы планируется выполнить в летний период следующего года.

Отметим, по данным сайта госзакупок, цена контракта на проведение работ по ремонту дороги составила 181 млн рублей, он был заключен с подрядчиком в сентябре прошлого года. Выполнить работы по 1 этапу контракта было необходимо в ноябре 2021 года, по 2 этапу — в августе 2022 года.

Как сообщается в официальной группе администрации Сузунского района в соцсети «ВКонтакте» 26 сентября, на дорожном объекте выполнены работы по подготовке основания под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, ликвидированы пучинообразования, проведены бетонные работы на водопропускных трубах. Отмечалось, что фирма готовится к устройству асфальтобетона на участке ремонта дороги.

«Дорогу необходимо приводить в нормативное состояние. По дороге ходит школьный автобус, осуществляется регулярное рейсовое и пассажирское сообщение. Фактически дорога соединяет два района – Сузунский и Ордынский», — сообщили в администрации района.

По данным Rusprofile, ООО «КМС-Строймонтаж» зарегистрировано в 2010 году, гендиректором и учредителем компании является Александр Казанцев. Он также числится владельцем и руководителем ООО «Компания – Вид» и СК «Гранд-Строй». Выручка ООО «КМС-Строймонтаж» составила 116 млн рублей, прибыль — 1,2 млн рублей. Организация являлась поставщиком в 42 государственных контрактах на сумму 986 562 307 руб.

Напомним, ранее стало известно о том, что ТУАД Новосибирской области с начала текущего года взыскало с подрядных организаций региона почти 22 млн рублей штрафов и санкций, начисленных за некачественный ремонт дорог.