Новосибирские власти ищут подрядчика на реконструкцию районной ЦРБ

В Новосибирской области объявили аукцион на выполнение подрядных работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию Маслянинской центральной районной больницы. Стоимость работ оценивается в 346 млн рублей.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок 27 сентября, заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». В рамках контракта подрядчик проведет работы по реконструкции и вводу в эксплуатацию ЦРБ в Маслянинском районе области. Отмечается, что речь идет о втором этапе работ.

«Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг). В соответствии с технологическим заданием блок 2 Маслянинской центральной районной больницы предназначен для оказания круглосуточной плановой и экстренной помощи населению», — указано в пояснительной записке к контракту.

Отмечается, что блок по объемно-планировочному решению входит в лечебный корпус больницы. «Проектными решениями предусматривается реконструкция 2-х этажного блока 2 под размещение в нем акушерского отделения на 13 коек, хирургического отделения на 20 коек», — сообщается в документах.

В графике выполнения строительно-монтажных работ к контракту указаны, в частности, демонтажные, земляные работы, устройство фундаментов, стен, карниза и плит, герметизация, установка окон и другое. В документе также перечислены работы по благоустройству, озеленению и пусконаладочные работы. Всего в графике около 470 наименований.

«Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ – в течении 390 дней. <…> Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области. Бюджетные ассигнования 2022 и 2023 года», — указано в контракте.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 5 октября, подвести итоги определения поставщика планируется 7 октября. Начальная цена контракта достигает 346,5 млн рублей.