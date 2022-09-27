В Новосибирске увеличат число платных парковок

В мэрии Новосибирска разработали концепцию развития муниципальных парковочных пространств. Ее авторы определили семь платных парковок ещё на 1268 машиномест.

Как рассказала заместитель директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Ирина Денисова на совещании в мэрии, в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на согласовании находится концепция развития муниципальных парковок. На данный момент для создания платных стоянок автотранспорта идет оформление земельных участков.

Сегодня в Новосибирске работают 19 платных парковок, рассчитанных на 489 машиномест. А потребность, по подсчетом специалистов, исчисляется в 3500 мест. Реализовав концепцию, город получит дополнительно 7 платных автостоянок на 1268 машиномест.

Так, увеличится платная парковка на улице Жуковского рядом с зоопарком – на 148 машиномест. На улице Гоголя от Ипподромской до Красного проспекта появятся 287 новых мест, на Челюскинцев от Советской до Ленина – 284 места, на улице Писарева от Красного проспекта до Советской – 15 мест, на Фрунзе в районе домов №226/1 и №234/1 – 115 мест.

На улице Кирова возле магазина «Бахетле» смогут дополнительно припарковаться ещё 25 автомобилей. Вдоль всей улицы Крылова от Советской до Ипподромской планируют обустроить около 400 машино-мест.

Ранее предприниматели, чьи заведения находятся на центральных улицах Новосибирска, жаловались, что из-за отсутствия парковок работают с меньшей эффективностью, а их клиенты и партнеры сталкиваются с неудобствами.